Російські війська – впритул до Києва. Ніч, під ранок, буде дуже складною: Кличко звернувся до киян

Російські війська – впритул до Києва. Ніч, під ранок, буде дуже складною: Кличко звернувся до киян

Військові і правоохоронці знешкоджують в місті диверсійні групи.

Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною.

Про це йдеться у зверненні Віталія Кличка до киян.

Приводимо текст повідомлення мера столиці повністю:



Російські війська – впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи.

Взяті під контроль мости та встановлюються блокпости



У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.



Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто. А й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об"єктів у столиці. Ми робимо це для захисту Києва.



Хочу також повідомити, що для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва.

Зараз ми вирішуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва.



І я дякую мешканцям міста за їх готовність стати на захист столиці та країни разом з іншими підрозділами Збройних сил та силами правопорядку.

Сповіщайте про мітки

Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, - одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога.

Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просимо терміново перевірити дахи на наявність міток.



Буквально нещодавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу. Повідомили про них і оперативно самі почали зафарбовувати мітки диверсантів.

Лікарні Києва працюють у режимі військового часу

Лікарні Києва працюють у режимі військового часу. І приймають, як тих пацієнтів, які самі звертаються з екстреними випадками. Так і тих, кого привезла швидка.

Центр крові працює цілодобово



З 26 лютого Київський міський центр крові працює цілодобово. До 18:00 фахівці приймають кров. А вночі переробляють її на компоненти.



Місто робить все, щоб забезпечити достатні запаси крові. І для безперебійного забезпечення нею столичних медзакладів.



Чимало киян відгукнулися на наш заклик здати кров. І я їм дуже вдячний за це!

Тримаємося разом, щоб захистити Київ! Ми вистоїмо!



Віримо в Збройні сили України, в свою державу і віримо в себе!