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"Welcome to hell": батальйони тероборони Києва отримали протитанкові NLAW

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"Welcome to hell": батальйони тероборони Києва отримали протитанкові NLAW

facebook.com/Сухопутні війська України

Протитанкові засоби з Британії прибули до України у січні на тлі загрози російського вторгнення.

Батальйони територіальної оборони Києва отримали переносні протитанкові керовані ракети малої дальності NLAW.

Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.

Повідомлення про NLAW Сухопутні війська опублікували підписом: "Welcome to hell" (ласкаво просимо до пекла), адресованим російським загарбникам.

Протитанкові засоби з Британії прибули до України на тлі загрози російського вторгнення.

"NLAW — це Javelin для коротких дистанцій, який вражає ціль за технологією "вистрілив і забув", — пояснював тоді журналіст Юрій Бутусов.

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