У Деснянському районі Києва біля ТЕЦ чути потужні вибухи: відео

ТЕЦ-6 одна з найпотужніших теплоелектроцентралей України.

Мешканці Києва повідомляють, що ввечері 25 лютого у Деснянському районі чули сильні вибухи, а опісля бачили зарево в небі.

Відео зі звуками вибухів поширюють у Мережі ЗМІ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6, що у Деснянському районі столиці. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. Фахівці наразі з'ясовують подробиці.

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