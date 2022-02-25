Заступник Кличка розповів про ситуацію на Київський ТЕЦ-6

Комунальне підприємство продовжує забезпечувати киян електроенергією та опаленням.
Повідомлення про пошкодження російськими окупантами Київської ТЕЦ-6, які увечері в п’ятницю, 25 лютого, з’явилися в соцмережах, виявилися неправдивими.
Про це повідомив у прямому ефірі ТСН.Марафон перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, ситуація в передмісті столиці напружена, однак ТЕЦ-6 працює в штатному режимі. “Жодних пошкоджень немає. Виробляється світло і тепло для міста”, - повідомив він.
Також заступник міського голови Києва повідомив про спокійну ситуацію в українській столиці.
“Місто працює в штатному режимі, бомбосховища функціонують”, - наголосив він.
Нагадаємо, у п’ятницю, 25 лютого, у Деснянському районі Києва, де розташована ТЕЦ-6 сталося 5 вибухів з інтервалом 3-5 хвилин. На місце прибули аварійно-рятувальні служби.
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