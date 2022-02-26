В Києві за день вбито близько 60 диверсантів

В Києві за день вбито близько 60 диверсантів

У Києві протягом 25 лютого було вбито близько 60 диверсантів, а також затримано десятки "любителів поставити мітку".

Про це повідомив радник голови МВС України Віктор Андрусів.

"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", – йдеться у повідомленні.