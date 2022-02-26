В Киеве за день убито около 60 диверсантов

В Киеве за день убито около 60 диверсантов

В Киеве в течение 25 февраля было убито около 60 диверсантов, а также задержаны десятки "любителей поставить метку".

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

"В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", – говорится в сообщении.