В Киеве разоблачили фейковое подразделение территориальной обороны (фото)

Нацгвардия продолжает работать.

В Киеве вечером 25 февраля обнаружили фейковое подразделение территориальной обороны. Злоумышленников задержали.

Об этом сообщили в МВД.

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Отмечается, что Национальная гвардия Украины продолжает работу по выявлению диверсионных групп противника в столице.

Напомним, что в Вооруженных силах Украины призвали граждан стать резервистами Сил территориальной обороны. Это можно сделать почти в любом уголке страны.

Подробную информацию и адреса можно узнать на сайте sprotyv.in.ua и по телефону 0800 507 028.