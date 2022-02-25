В Сети распространяют фейк о пожаре на ЧАЭС

В Сети распространяют фейк о пожаре на ЧАЭС

В соцсетях и мессенджерах распространяется видеозапись, на которой зафиксирован якобы пожар на Чернобыльской АЭС. На самом деле, эти видео – кадры из известного сериала "Чернобыль".

Скриншот с соответствующим фейком опубликовал глава общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

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"Информация – это оружие. Информация о Чернобыле – это оружие массового поражения. Какие-то деятели распространяют Сетью видео якобы с пылающей ЧАЭС. На самом деле – с фрагментом сериала HBO "Чернобыль". Не ведитесь на фейки. Будьте внимательны. Держимся", – говорится в сообщении.