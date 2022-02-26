У Василькові тривають запеклі бої: знищені ворожі літак та вертоліт

Наразі у Василькові Київської області тривають бойові дії. Російські війська завдали ракетних обстрілів. Серед українських захисників є загиблі.

Про це в телеефірі "1+1" розповіла мер міста Наталія Баласинович.

На полях міста висадилося багато російського десанту.

"Зараз у Василькові ведуться запеклі бої. Але в той же час пишаюся нашими друзями – 40-ю бригадою і нашими ППОшниками, які знищили ворожий літак з десантом. Також – ворожий вертоліт. Уламки літака впали на території мого рідного селища", ­– розповіла мер Василькова.

"Зараз на вулиці Декабристів дійсно дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно ідуть обстріли ракетами. Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади. Хочу також відзначити, що територіальна оборона міста Василькова долучилася, допомагала нашим бійцям, брала участь у всіх битвах", ­– розповіла Баласинович.

"Цивільне населення спустилося в укриття, всі хвилюються, але 40-ва бригада – це наші друзі, ми живемо з ними душа в душу, і ми точно знаємо, наскільки вони сильні, і ми точно переконані, що наші герої обов'язково вистоять, і наше героїчне місто вистоїть", ­– наголосила мер Василькова.

"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті", – додала мер Василькова.

Вона також розповіла, що є гарна новина, яку не може казати в ефірі. Посадовиця висловила сподівання, що українські військові відіб'ють атаку росіян, всі українські міста вийстоять і дуже швидко в нас буде перемога.