У Василькові тривають запеклі бої: знищені ворожі літак та вертоліт

Наразі у Василькові Київської області тривають бойові дії. Російські війська завдали ракетних обстрілів. Серед українських захисників є загиблі.
Про це в телеефірі "1+1" розповіла мер міста Наталія Баласинович.
На полях міста висадилося багато російського десанту.
"Зараз у Василькові ведуться запеклі бої. Але в той же час пишаюся нашими друзями – 40-ю бригадою і нашими ППОшниками, які знищили ворожий літак з десантом. Також – ворожий вертоліт. Уламки літака впали на території мого рідного селища", – розповіла мер Василькова.
"Зараз на вулиці Декабристів дійсно дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно ідуть обстріли ракетами. Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади. Хочу також відзначити, що територіальна оборона міста Василькова долучилася, допомагала нашим бійцям, брала участь у всіх битвах", – розповіла Баласинович.
"Цивільне населення спустилося в укриття, всі хвилюються, але 40-ва бригада – це наші друзі, ми живемо з ними душа в душу, і ми точно знаємо, наскільки вони сильні, і ми точно переконані, що наші герої обов'язково вистоять, і наше героїчне місто вистоїть", – наголосила мер Василькова.
"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті", – додала мер Василькова.
Вона також розповіла, що є гарна новина, яку не може казати в ефірі. Посадовиця висловила сподівання, що українські військові відіб'ють атаку росіян, всі українські міста вийстоять і дуже швидко в нас буде перемога.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.