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- Категорія
- Київ
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Дощі та прохолода: якою буде погода у Києві та Київській області 17 листопада
Столицю 17 листопада накриють тривалі дощі та хмарність, а стовпчики термометрів у регіоні коливатимуться в межах +3…+7 градусів.
У понеділок, 17 листопада, у Києві та на Київщині очікується похмура і дощова погода з помірним вітром та температурою повітря в межах +3…+7 градусів тепла.
За даними Українського гідрометцентру, 17 листопада на Київщині буде хмарно із проясненнями, також очікуються дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря по області вдень становитиме від + 2 до +7 градусів тепла, у Києві від +5 до +7.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що к Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +3 до +5 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 листопада.
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