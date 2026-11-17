Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та регіоні 17 листопада / © pexels.com

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У понеділок, 17 листопада, у Києві та на Київщині очікується похмура і дощова погода з помірним вітром та температурою повітря в межах +3…+7 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 17 листопада на Київщині буде хмарно із проясненнями, також очікуються дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура повітря по області вдень становитиме від + 2 до +7 градусів тепла, у Києві від +5 до +7.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що к Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +3 до +5 градусів тепла.

Погода у Києві 17 листопада / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 листопада.

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