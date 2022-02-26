В Василькове продолжаются ожесточенные бои: уничтожены вражеские самолет и вертолет

В Василькове Киевской области продолжаются боевые действия. Российские войска нанесли ракетные обстрелы. Среди украинских защитников есть погибшие.

Об этом в телеэфире "1+1" рассказала мэр города Наталья Баласинович.

На полях города высадилось много русского десанта.

"Сейчас в Василькове ведутся ожесточенные бои. Но в то же время горжусь нашими друзьями – 40-й бригадой и нашими ПВОшниками, которые уничтожили вражеский самолет с десантом. Также – вражеский вертолет. Обломки самолета упали на территории моего родного поселка", – рассказала мэр Васильков.

"Сейчас на улице Декабристов действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады. Хочу также отметить, что территориальная оборона города Василькова присоединилась, помогала нашим бойцам, участвовала во всех битвах", – рассказала Баласинович.

"Гражданское население спустилось в укрытие, все волнуются, но 40-я бригада – это наши друзья, мы живем с ними душа в душу, и мы точно знаем, насколько они сильны, и мы точно убеждены, что наши герои обязательно устоят, и наш героический город выстоит", – подчеркнула мэр Василькова.

"У нас есть потери. У нас много раненых. У нас есть, к сожалению, двухсотые", - добавила мэр Василькова.

Она также рассказала, что есть хорошая новость, о которой не может говорить в эфире. Чиновница выразила надежду, что украинские военные отразят атаку россиян, все украинские города выстоят и очень скоро у нас будет победа.