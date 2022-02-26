В Василькове продолжаются ожесточенные бои: уничтожены вражеские самолет и вертолет

В Василькове Киевской области продолжаются боевые действия. Российские войска нанесли ракетные обстрелы. Среди украинских защитников есть погибшие.
Об этом в телеэфире "1+1" рассказала мэр города Наталья Баласинович.
На полях города высадилось много русского десанта.
"Сейчас в Василькове ведутся ожесточенные бои. Но в то же время горжусь нашими друзьями – 40-й бригадой и нашими ПВОшниками, которые уничтожили вражеский самолет с десантом. Также – вражеский вертолет. Обломки самолета упали на территории моего родного поселка", – рассказала мэр Васильков.
"Сейчас на улице Декабристов действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады. Хочу также отметить, что территориальная оборона города Василькова присоединилась, помогала нашим бойцам, участвовала во всех битвах", – рассказала Баласинович.
"Гражданское население спустилось в укрытие, все волнуются, но 40-я бригада – это наши друзья, мы живем с ними душа в душу, и мы точно знаем, насколько они сильны, и мы точно убеждены, что наши герои обязательно устоят, и наш героический город выстоит", – подчеркнула мэр Василькова.
"У нас есть потери. У нас много раненых. У нас есть, к сожалению, двухсотые", - добавила мэр Василькова.
Она также рассказала, что есть хорошая новость, о которой не может говорить в эфире. Чиновница выразила надежду, что украинские военные отразят атаку россиян, все украинские города выстоят и очень скоро у нас будет победа.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.