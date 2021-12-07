У Києві вандали розмалювали пам’ятник: фото

Невідомі синьою фарбою написали "кат України" на підніжжі пам’ятника екіпажу поїзда "Таращанець".

У Києві вандали розмалювали пам’ятник.

Невідомі особи спаплюжили пам'ятник екіпажу поїзда "Таращанець".

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Про це повідомляє "Дарниця Live" у Facebook.

На підніжжі пам’ятника вандали синьою фарбою написали "кат України".

Фото: darnica.live1

Місцеві мешканці звернулися до комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дарницького району Києва з проханням про усунення заподіяної вандалами шкоди.

Парк "Таращанець" створений у 1963 році. Свою назву отримав на честь червоноармійського однойменного бронепоїзда "Таращанець", який у серпні 1919 року обороняв від "деникінців" Дарницький залізничний вузол.

В центрі парку розташований пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" - пам'ятка монументального мистецтва національного значення.

Нагадаємо, на Рівненщині невідомі вандали розгромили надгробки на цвинтарі.

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