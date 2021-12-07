Метро в Києві у вівторок працюватиме довше, але три станції закриють: причина

Метро в Києві у вівторок працюватиме довше, але три станції закриють: причина

Роботу метро продовжать на годину через футбольний матч.

Метро в Києві у вівторок, 7 грудня, працюватиме на годину довше - до 01:00 через футбольний матч на НСК "Олімпійський" між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тираспіль).

Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

Крім того, можливі зміни у роботі трьох станцій. Перед початком гри о 22:00 станція "Олімпійська" буде закрита для входу. Після закінчення матчу для входу також закриють станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Це зроблять для того, щоб уникнути масового скупчення людей на платформах.

Нагадаємо, що від вівторка, 7 грудня, у Києві почали діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

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