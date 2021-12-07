Дощ зі снігом та туман: прогноз погоди у Києві на вівторок, 7 грудня

Дощ зі снігом та туман: прогноз погоди у Києві на вівторок, 7 грудня

Вночі похолодає до -4 градусів.

У вівторок, 7 грудня, весь день у Києві буде хмарно. Увечері очікується дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Після полудня у столиці йтиме дощ зі снігом, ближче до вечора - сніг. Температура повітря +1 +3 градуси вдень, вночі -2 -4 градуси. Вітер північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптиків, грудень у Києві буде майже безсніжним. Невеликий сніг йтиме лише шість днів - 21, 24, 25, 29, 30 та 31 грудня.

Укргідрометцентр

Погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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