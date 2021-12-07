В Киеве вандалы разрисовали памятник: фото

Неизвестные синей краской написали "палач Украины" на подножии памятника экипажу поезда "Таращанец".
В Киеве вандалы разрисовали памятник.
Неизвестные осквернили памятник экипажа поезда "Таращанец".
Об этом сообщает "Дарница Live" в Facebook.
На подножии памятника вандалы синей краской написали "палач України".
Местные жители обратились в коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева с просьбой об устранении причиненного вандалами ущерба.
Парк "Таращанец" создан в 1963 году. Свое название получил в честь красноармейского одноименного бронепоезда "Таращанец", который в августе 1919 оборонял от "деникинцев" Дарницкий железнодорожный узел.
В центре парка расположен памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" — памятник монументального искусства национального значения.
Напомним, в Ровенской области неизвестные вандалы разгромили надгробия на кладбище.
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