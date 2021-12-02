Нова вартість проїзду у столиці: для киян — 12 грн, для "приїжджих" — до 20

Нова вартість проїзду у столиці: для киян — 12 грн, для "приїжджих" — до 20

До закінчення опалювального сезону ціну піднімати не будуть. Проте потім ціна на проїзд може добряче вдарити по кишенях киян.

Мер Києва Віталій Кличко остаточно пояснив, якою буде ціна на проїзд у громадському транспорті столиці.

Про це інформує Kyiv Media.

Кличко вкотре запевнив, що до закінчення опалювального сезону ціну піднімати не будуть.

Як виявилося, потім для різних категорій населення ціна може бути різною.

"20 гривень за проїзд для киян не буде. Для киян розглядається ціна – 12 грн, якщо купляти за "Карткою киянина". Для мешканців області ціна за проїзд складе 14 гривень, якщо купляти проїзний. Якщо людина вирішила один раз проїхати, турист, наприклад, лише тоді ми будемо розглядати ціну до 20 грн", — пояснив він.

Що робити жителям Києва без прописки і офіційного працевлаштування, і чи будуть вони платити 14 або 20 грн за проїзд — міський голова не пояснив.

Мер запевнив, що усі пільги на безкоштовний проїзд для певних верств населення будуть збережені.

Кличко також поскаржився, що наразі столичний бюджет виділяє на транспорту галузь великі дотації. Так, Київрада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання щодо виділення "Київпастрансу" та "Київському метрополітену" дотації у розмірі 500 мільйонів гривень.

Зазначимо, що "Картка киянина" видається за зверненням громадян, які, зокрема, зареєстровані в місті Києві. Її також можуть отримати "не кияни", якщо вони офіційно працевлаштовані в столиці.

Нагадаємо, від 1 січня 2022 року у Києві планували підвищити ціни на проїзд у транспорті у два з половиною рази — до 20 грн. Проте потім Віталій Кличко пообіцяв не підвищувати ціну до кінця опалювального сезону.

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