Попросив, щоб не шуміли: у Києві чоловік отримав кулю в обличчя через зауваження (фото)

Попросив, щоб не шуміли: у Києві чоловік отримав кулю в обличчя через зауваження (фото)

Уродженцю Рівненщини суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує від трьох до семи років.

У Києві чоловік отримав кулю в обличчя через зауваження.

Вночі потерпілий попросив молодиків, аби вони не шуміли біля будинку, на що один із незнайомців здійснив постріли у бік заявника. Поліцейські швидко розшукали та затримали порушника. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва звернувся мешканець Голосіївського району із повідомленням про те, що невідомий вистрелив йому в обличчя. Для з’ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції та лікарі... Поліцейські встановили, що вночі на вулиці під вікнами квартири потерпілого відпочивала галаслива компанія. Киянин вийшов до них та зробив зауваження, на що один із незнайомців дістав предмет, схожий на пістолет, і здійснив кілька пострілів у бік чоловіка. Потерпілий отримав ушкодження обличчя. Наразі його життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські негайно розпочали відпрацювання території та розшукали зловмисника. Фігурантом виявився раніше не судимий уродженець Рівненської області, 1978 року народження. Під час проведення поверхневого огляду у зловмисника виявили та пристрій для відстрілу гумових куль, який направлено на проведення експертизи.

Правопорушника затримали.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у столиці через неякісне виконання ремонтних робіт між двома чоловіками розпочався конфлікт та один із учасників застосував зброю. Внаслідок інциденту 24-річний киянин отримав поранення ноги. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

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