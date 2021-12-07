У Броварах 32-річний водій Citroen Berlingo збив на переході жінку та дівчинку: фото

У Броварах 32-річний водій Citroen Berlingo збив на переході жінку та дівчинку: фото

В результаті аварії пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Поліцейські Броварщини встановлюють обставини аварії, в якій травмовано жінку та дитину.

ДТП сталася у понеділок, 6 грудня, близько 18:00 у Броварах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За попередньою інформацією, 32-річний водій автомобіля Citroen Berlingo збив жінку та дівчинку, які переходили дорогу пішохідним переходом.

В результаті аварії пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доправлені до медичного закладу.

На місці події працювали співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин події поліцейські нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Чернігівській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: загинули 11 людей, майже стільки ж постраждали.