В Києві у приватному будинку виявлено мертвими чоловіка та жінку: що сталося

За попередніми даними, родина отруїлася чадним газом.
В Києві у приватному будинку виявлено мертвими чоловіка та жінку.
Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці на вулиці Бакинській.
Про це повідомляє паблік "Київ Оперативний".
"В одному з приватних будинків по вулиці Бакинській було знайдено мертвими чоловіка та жінку. 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від газового пальника", - йдеться у дописі.
Слід пам’ятати, що чадний газ отруйний, легший за повітря, безбарвний, позбавлений запаху і може вбити людину упродовж декількох хвилин. Треба бути максимально пильними як у побуті, так і на виробництві для уникнення подібних нещасних випадків.
Нагадаємо, у Вінницькій області від отруєння газом загинули четверо дітей та двоє дорослих.
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