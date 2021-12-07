В Києві у приватному будинку виявлено мертвими чоловіка та жінку: що сталося

В Києві у приватному будинку виявлено мертвими чоловіка та жінку: що сталося

За попередніми даними, родина отруїлася чадним газом.

В Києві у приватному будинку виявлено мертвими чоловіка та жінку.

Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці на вулиці Бакинській.

Також читайте Трагедія в Хмельницькій області: під час пожежі в будинку загинули 4 маленьких дітей

Про це повідомляє паблік "Київ Оперативний".

"В одному з приватних будинків по вулиці Бакинській було знайдено мертвими чоловіка та жінку. 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від газового пальника", - йдеться у дописі.

Слід пам’ятати, що чадний газ отруйний, легший за повітря, безбарвний, позбавлений запаху і може вбити людину упродовж декількох хвилин. Треба бути максимально пильними як у побуті, так і на виробництві для уникнення подібних нещасних випадків.

Нагадаємо, у Вінницькій області від отруєння газом загинули четверо дітей та двоє дорослих.

Читайте також: