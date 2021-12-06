Київ переходить у “жовту” зону: які обмеження збережуться в транспорті та ТРЦ

Київ переходить у “жовту” зону: які обмеження збережуться в транспорті та ТРЦ

Повнолітнім громадянам у столиці для користування транспортом та відвідування торговельно-розважальних центрів потрібно буде пред’явити відповідні “ковідні” документи.

Від вівторка, 7 грудня, у Києві почнуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомили у КМДА, у столиці встановлено додаткові обмеження для "жовтої" зони, які слід мати на увазі невакцинованим громадянам.

Зокрема, у Києві буде заборонено користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози;

“жовтого” чи “зеленого” COVID-сертифіката;

документа про одужання особи від коронавірусної інфекції.

Також встановлено обмеження на відвідування ТРЦ. Особи, які не досягли 18 років, повинні бути у супроводі дорослих. Повнолітнім громадянам необхідно буде пред’явити:

негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години;

“зелений” COVID-сертифікат;

документ про одужання.

Нагадаємо, Київ у вівторок, 7 грудня, виходить із "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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