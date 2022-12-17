У Києві тепло повернули до домівок 75% жителів

Тепловики продовжують працювати, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив ввечері 17 грудня, що теплопостачання вдалося повернути до домівок 75% жителів столиці.

Про це Кличко написав у Мережі.

"З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці. Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві", – йдеться в заяві міського голови.

Нагадаємо, в низці регіонів України, зокрема і в Києві, 17 грудня зникла електроенергія, тепло- та водопостачання внаслідок чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.

Станом на ранок 17 грудня в Києві повністю відновили водопостачання. Теплопостачання було відновлено наполовину, а електропостачання – на 2/3.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що тривають відновлювальні роботи після атак по об'єктах енергетики. Проте ремонти ускладнює ще й погода. На Київщині тривають екстрені відключення електроенергії.

Кияни вже з водою, але ще дехто без тепла

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