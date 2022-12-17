Ракетна атака України: на Київщині виявили 8 місць падіння збитих ракет (фото)

У Київській області поліцейські виявили вісім місць, де впали збиті ракети, після масованої атаки Росії 16 грудня.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"8 місць падіння збитих ворожих ракет вже виявили і оглянули поліцейські Київщини, робота з пошуку уламків триває. Дякуємо нашим ППО за ефективну роботу, а громадянам за своєчасне повідомлення до поліції про проліт ракет. 30 повідомлень ми отримали від людей під час тривоги. Саме своєчасне реагування на повітряні об’єкти ворога допомагає протиповітряній обороні нищити зброю агресора", - написав він.

Він також додав, що внаслідок атаки на Київщині постраждали четверо людей, пошкоджено дев’ять приватних будинків. Є пошкодження також приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах.

Масований ракетний удар Росії 16 грудня

У п'ятницю вранці, 16 грудня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Російські загарбники випустили по Україні 76 ракет.

За даними Міненерго, росіяни пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, окупанти випустили по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО. За його словами, Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення.

У Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто. Після ракетної атаки сталося падіння уламків і на приватні житлові будинки на території Броварської громади.

Читайте також: