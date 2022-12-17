В Киеве тепло вернули в дома 75% жителей

Тепловики продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил вечером 17 декабря, что теплоснабжение удалось вернуть в дома 75% жителей столицы.

Об этом Кличко написал в Сети.

"С теплоснабжением уже 75% жителей столицы. Тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Киеве", – говорится в заявлении городского головы.

Напомним, в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, 17 декабря исчезла электроэнергия, тепло- и водоснабжение в результате очередного массированного ракетного обстрела со стороны России.

По состоянию на утро 17 декабря в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Теплоснабжение было восстановлено наполовину, а электроснабжение – на 2/3.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что продолжаются восстановительные работы после атак по объектам энергетики. Однако ремонты усложняет еще и погода. В Киевской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Киевляне уже с водой, но еще кое-кто без тепла

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