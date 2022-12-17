Ремонт ускладнює погода – в ОВА розповіла про ситуацію з електроенергією на Київщині

У Київській області тривають відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури.

На Київщині тривають відновлювальні роботи після вчорашніх ракетних ударів по об'єктах енергетики. Близько 50% регіону наразі залишається без світла.

Про це розповів очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі", - пояснив він.

Також, за його словами, у Київській області продовжуються екстрені вимкнення електропостачання.

Кулеба також нагадав, що у Київській області працює 400 Пунктів Незламності.

Масована ракетна атака по енергосистемі України 16 грудня

У п'ятницю вранці, 16 грудня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Російські загарбники випустили по Україні 76 ракет.

За даними Міненерго, росіяни пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

Станом на 17 грудня дефіцит електроенергії в системі все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.

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