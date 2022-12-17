Водопостачання повернули всім мешканцям Києва, а метро відновило роботу за графіком вихідного дня - Кличко

Столичний метрополітен відновив роботу 17 грудня о 7:30; графік руху поїздів - 10 хвилин, відповідно до розкладу вихідного дня.
Станом на ранок водопостачання повернули всім мешканцям Києва. Половина киян – вже з теплом. 2/3 споживачів мають електропостачання.
Також відновив свою роботу столичний метрополітен.
Про це мер Києва повідомив у Telegram.
"Водопостачання повернули усім мешканцям столиці. Половина киян – вже з теплом, і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії – значний. І енергетики просять і надалі економити електроенергію", – зазначив мер.
Віталій Кличко зазначив, що сьогодні зранку, о 7:30 відновило роботу київське метро і вже перевозить пасажирів.
Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у свою чергу зазначив, що метрополітен 17 грудня відновив перевезення пасажирів після аварійного відключення електроенергії, яке спричинило зупинку руху поїздів лініями метро.
Брагінський уточнив, що графік руху поїздів - 10 хвилин, відповідно до розкладу вихідного дня.
"Підземні станції продовжують працюють як укриття під час повітряної тривоги. Закликаю не нехтувати сигналом повітряна тривога та слідувати до найближчого укриття", - додав він.
Нагадаємо, 16 грудня метро припинило свою роботу. Причиною стало пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії через ракетний удар росіян. Підземні станції працювали у режимі укриття.
Також чотири наземні станції київського метро було зачинено на вхід та вихід: "Лісова", " Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна"
Напередодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія РФ випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.
Читайте також:
- Як Київ житиме і працюватиме в разі тривалої відсутності електропостачання: Кличко пояснив алгоритм дій
- "Відповідь буде миттєвою": на білоруському кордоні військові готові знищити ворога за лічені хвилини
- Росіяни б'ють по Україні трьома хвилями ракет: експерт пояснив, чому РФ застосовує таку тактику