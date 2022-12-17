У Києві на Софійській площі вже змонтували та розпочали прикрашати символічну ялинку незламності: фото

Цього року головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів, її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора.

У Києві на Софійській площі вже встановили та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.

Фото, як готують головну ялинку країни, опублікував у своєму Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"На Софійській площі вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності. Цього року Головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме", – зазначив Віталій Кличко.

Новорічне дерево прикрасять іграшками минулих років – близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Нагадаємо, цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч також не буде.

Нагадаємо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія РФ випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

Ялинкові ярмарки відкриті, де їх шукати та які ціни на дерева?

Читайте також: