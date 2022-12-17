У Києві відкрили "скляний міст" після ремонту внаслідок російської атаки (фото)

У Києві 17 грудня відкрили "скляний міст" після ремонту внаслідок ворожого удару.
"Міст Кличка", який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки 10 жовтня, знову відкрили для киян.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Друзі! Від сьогодні (17 грудня - ред.) можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення", — написав він у Телеграмі.
Мер столиці додав, що комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки.
"Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту. Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці", — наголосив Кличко.
Нагадаємо, раніше мер столиці показав, як відновлювали скляний міст. За його словами, сама конструкція була неушкодженою, замінити довелося лише скло. Процес роботи Кличко показав на відео.
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