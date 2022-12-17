Як Бровари на Київщині долають наслідки учорашніх російських обстрілів

Ігор Сапожко зазначив, що фахівці "Укренерго" активно працюють над усуненням пошкоджень на мережах.

У Броварах на Київщині внаслідок учорашніх ракетних обстрілів російськими окупантами немає води та тепла.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

Сапожко зазначив, що, через учорашні обстріли енергетичних об`єктів України російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на водоочисні споруди, тому тимчасово призупинено надання послуги централізованого водопостачання по місту.

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Очільник міста додав, що у Броварах також знеструмлені котельні, тож централізоване теплопостачання теж поки призупинено.

Мер Броварів нагадав, що питна вода доступна у п'ятьох міських бюветах, які забезпечено генераторами.

Сапожко наголосив, що фахівці "Укренерго" активно працюють над усуненням пошкоджень на мережах, щоб у жителів міста якнайшвидше була вода й тепло.

Зазначимо, у п'ятницю у Броварах уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Люди не постраждали, але пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани, а також на городах – вирви від ворожого металобрухту.

Нагадаємо, 16 грудня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 60 ракет. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

Зазначимо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Армія окупантів випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

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