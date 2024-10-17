У Києві та регіонах пролунали вибухи: працює ППО

У ніч на 17 жовтня 2024 року у Києві пролунали вибухи та була оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося про рух ворожого безпілотника на столицю України.

Також йшлося про вибухи та роботу ППО через ворожі дрони на Рівненщині, Київщині, Полтавщині тощо.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Також читайте На Київщині та кількох інших областях працює ППО - моніторингові канали

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували ворожі безпілотники.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.