У Києві чоловік з тичковим ножем напав на перехожого, який вигулював собаку: що каже поліція (фото)

59-річного потерпілого з пораненням грудної клітки та різаними ранами живота госпіталізували до лікарні, на щастя, він живий.

У Києві чоловік посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв з собакою.

Про це повідомила поліція Києва та розповіла деталі інциденту.

"До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої про те, що на вулиці Радунській лежить чоловік з множинними колото-різаними ранами. На місце події для з’ясування всіх обставин виїхали екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції територіального підрозділу", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що нетверезий перехожий підійшов до чоловіка, який гуляв з собакою. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав з кишені тичковий ніж і завдав чоловікові декілька ударів у груди та живіт. Його дії припинив випадковий свідок, після чого нападник одразу втік з місця події.

"59-річного потерпілого з пораненням грудної клітки та різаними ранами живота госпіталізували до лікарні, а оперативники протягом години за описом розшукали та затримали 38-річного зловмисника", – розповіли в поліції.

Між чоловіками виник раптовий конфлікт / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Тичковий ніж, який вилучили у п'яного нападника / Фото: Поліція Києва / Facebook

Суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в київському кафе сталася стрілянина через жінок.

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