ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

У Росії пишуть про блекаут у центрі Києва: що відповіли в КМДА

Російська пропаганда поширила черговий фейк про нібито блекаут у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Росії пишуть про блекаут у центрі Києва: що відповіли в КМДА

Блекаут / Фото ілюстративне / © Associated Press

Російські пропагандистські ресурси поширили чергову дезінформацію про начебто блекаут у Києві.

Пропагандисти посилалися на український канал «Новини.LIVE».

Зауважимо, що в телеграм-каналі цього видання дійсно з’явився допис, що в центральній частині Києва зникло електропостачання.

Проте росіяни, як завжди, все перебільшили і прибрехали.

Своєю чергою у КМДА пояснили, що в Києві наразі немає аварійних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням. Наразі у столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.

У КМДА закликали не поширювати недостовірну інформацію та орієнтуватися винятково на повідомлення з офіційних джерел.

Раніше ми публікували графіки відключення світла на завтра, 29 жовтня.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie