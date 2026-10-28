У Росії пишуть про блекаут у центрі Києва: що відповіли в КМДА

Блекаут / Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Російські пропагандистські ресурси поширили чергову дезінформацію про начебто блекаут у Києві.

Пропагандисти посилалися на український канал «Новини.LIVE».

Реклама

Зауважимо, що в телеграм-каналі цього видання дійсно з’явився допис, що в центральній частині Києва зникло електропостачання.

Реклама

Проте росіяни, як завжди, все перебільшили і прибрехали.

Своєю чергою у КМДА пояснили, що в Києві наразі немає аварійних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням. Наразі у столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.

У КМДА закликали не поширювати недостовірну інформацію та орієнтуватися винятково на повідомлення з офіційних джерел.

Раніше ми публікували графіки відключення світла на завтра, 29 жовтня.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів