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- Київ
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У Росії пишуть про блекаут у центрі Києва: що відповіли в КМДА
Російська пропаганда поширила черговий фейк про нібито блекаут у Києві.
Російські пропагандистські ресурси поширили чергову дезінформацію про начебто блекаут у Києві.
Пропагандисти посилалися на український канал «Новини.LIVE».
Зауважимо, що в телеграм-каналі цього видання дійсно з’явився допис, що в центральній частині Києва зникло електропостачання.
Проте росіяни, як завжди, все перебільшили і прибрехали.
Своєю чергою у КМДА пояснили, що в Києві наразі немає аварійних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням. Наразі у столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.
У КМДА закликали не поширювати недостовірну інформацію та орієнтуватися винятково на повідомлення з офіційних джерел.
Раніше ми публікували графіки відключення світла на завтра, 29 жовтня.