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На Київщині та кількох інших областях працює ППО - моніторингові канали

На Київщині та кількох інших областях працює ППО - моніторингові канали

Українські військові збивають ворожі цілі / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 17 жовтня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками. 

У кількох регіонах України, в тому числі і Києві, пролунали вибухи. 

За інформацією моніторингових каналів, працює ППО. 

Зокрема, йдеться про Київську, Полтавську та Чернігівську області. 

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".

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