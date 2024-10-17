На Київщині та кількох інших областях працює ППО - моніторингові канали

У ніч проти 17 жовтня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

У кількох регіонах України, в тому числі і Києві, пролунали вибухи.

За інформацією моніторингових каналів, працює ППО.

Зокрема, йдеться про Київську, Полтавську та Чернігівську області.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".

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