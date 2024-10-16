У Борисполі уразило струмом 13-річного хлопця на залізниці: деталі від поліції

На щастя, хлопчик живіий, він наразі перебуває у лікарні.

У Борисполі Київської області уразило струмом підлітка на залізниці.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила деталі.

13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізничному вокзалі в місті Бориспіль. Наразі дитина перебуває у лікарні.

15 жовтня, близько 22:40 години, до Бориспільського управління поліції надійшло повідомлення від працівника залізничного вокзалу про те, що з потяга впав хлопець.

"Попередньо правоохоронці встановили, що хлопець, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу, внаслідок чого отримав ураження струмом та його відкинуло на землю. Потерпілого одразу було госпіталізовано до Бориспільської лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню – близько 90% поверхні тіла", – розповіли у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні слідчі дії.

"Поліція Київщини нагадує, що залізниця – зона підвищеної небезпеки. Закликаємо батьків слідкувати за дозвіллям дітей та цікавитися їхнім місцеперебуванням", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві прооперували хлопчика, який отримав 90% опіків тіла, видершись на електричку.

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