У Києві та області оголошена повітряна тривога: що летить на столицю

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Увечері 16 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та Київській області.
"Київ - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО", - попередили у Повітряних силах.
Начальник КМВА Сергій Попко також попередив киян про загрозу від безпілотників і закликав прямувати до укриттів.
Крім того, про загрозу російських безпілотників Повітряні сили попереджали жителів Київської області. За інформацією моніторингових каналів, відомо про рух трьох невстановлених дронів:
- 1 БпЛА через Фастівський район у напрямку Житомирщини.
- 1 БпЛА на півночі Києва/Оболонь.
- 1 БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей з Півночі.
О 20:13 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожі дрони рухаються на столицю з півночі, а один з них - уже над Оболонню. Тому може працювати ППО.
Раніше експерт припустив, чому Росія призупинила масовані ракетні атаки.
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