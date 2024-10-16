У Києві та області оголошена повітряна тривога: що летить на столицю

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері 16 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та Київській області.

"Київ - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО", - попередили у Повітряних силах.

Начальник КМВА Сергій Попко також попередив киян про загрозу від безпілотників і закликав прямувати до укриттів.

Крім того, про загрозу російських безпілотників Повітряні сили попереджали жителів Київської області. За інформацією моніторингових каналів, відомо про рух трьох невстановлених дронів:

1 БпЛА через Фастівський район у напрямку Житомирщини.

1 БпЛА на півночі Києва/Оболонь.

1 БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей з Півночі.

О 20:13 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожі дрони рухаються на столицю з півночі, а один з них - уже над Оболонню. Тому може працювати ППО.

Раніше експерт припустив, чому Росія призупинила масовані ракетні атаки.

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