В Киеве и регионах раздались взрывы: работает ПВО

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 17 октября 2024 года в Киеве прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось о движении вражеского беспилотника в столицу Украины.
Речь также шла о взрывах и работе ПВО из-за вражеских дронов в Ровенской, Киевской, Полтавской и т.д.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали вражеские беспилотники.
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