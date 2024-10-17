В Киеве и регионах раздались взрывы: работает ПВО

В ночь на 17 октября 2024 года в Киеве прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о движении вражеского беспилотника в столицу Украины.

Речь также шла о взрывах и работе ПВО из-за вражеских дронов в Ровенской, Киевской, Полтавской и т.д.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

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Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали вражеские беспилотники.

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