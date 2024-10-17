В Киевской области и других областях работает ПВО — мониторинговые каналы

В ночь на 17 октября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

В нескольких регионах Украины, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

По информации мониторинговых каналов, работает ПВО.

В частности, речь идет о Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии была проведена модернизация беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".

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