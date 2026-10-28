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- Киев
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В России пишут о блэкауте в центре Киева: что ответили в КГГА
Российская пропаганда распространила очередной фейк о якобы блэкауте в Киеве.
Российские пропагандистские ресурсы распространили очередную дезинформацию о якобы блэкауте в Киеве.
Пропагандисты ссылались на украинский канал «Новости.LIVE».
Заметим, что в телеграм-канале этого издания действительно появился пост, что в центральной части Киева исчезло электроснабжение.
Однако россияне, как всегда, все преувеличили и солгали.
В свою очередь в КГГА объяснили, что в Киеве пока нет аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением. Сейчас в столице действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
В КГГА призвали не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на сообщения из официальных источников.
Раньше мы публиковали графики отключения света на завтра, 29 октября.