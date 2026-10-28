В России пишут о блэкауте в центре Киева: что ответили в КГГА

Блэкаут / Фото иллюстративное / © Associated Press

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Российские пропагандистские ресурсы распространили очередную дезинформацию о якобы блэкауте в Киеве.

Пропагандисты ссылались на украинский канал «Новости.LIVE».

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Заметим, что в телеграм-канале этого издания действительно появился пост, что в центральной части Киева исчезло электроснабжение.

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Однако россияне, как всегда, все преувеличили и солгали.

В свою очередь в КГГА объяснили, что в Киеве пока нет аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением. Сейчас в столице действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

В КГГА призвали не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на сообщения из официальных источников.

Раньше мы публиковали графики отключения света на завтра, 29 октября.

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