В Борисполе поразило током 13-летнего парня на железной дороге: детали от полиции

К счастью, мальчик жив, он сейчас находится в больнице.

В Борисполе Киевской области поразило током подростка по железной дороге.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала детали.

13-летний парень получил поражение током на железнодорожном вокзале в Борисполе. В настоящее время ребенок находится в больнице.

15 октября, около 22:40, в Бориспольское управление полиции поступило сообщение от работника железнодорожного вокзала о том, что с поезда упал парень.

"Предварительно правоохранители установили, что парень, игнорируя правила безопасности, перелезал через один из вагонов неподвижного поезда, в результате чего получил поражение током и его отбросило на землю. Пострадавший сразу был госпитализирован в Бориспольскую больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами 2-3 степени – 90% поверхности тела", – рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса. Проводятся необходимые следственные действия.

"Полиция Киевщины напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем родителей следить за досугом детей и интересоваться их местонахождением", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве прооперировали мальчика, который получил 90% ожогов тела, взобравшись на электричку.

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