В Киеве и области объявлена воздушная тревога: что летит на столицу

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Вечером 16 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области.

"Киев — вражеский БпЛА с севера в направлении города. Возможна работа ПВО", — предупредили в Воздушных силах.

Начальник КМВА Сергей Попко также предупредил киевлян об угрозе беспилотников и призвал направляться к укрытиям.

Кроме того, об угрозе российских беспилотников воздушные силы предупреждали жителей Киевской области. По информации мониторинговых каналов, известно о движении трех неустановленных дронов:

1 БпЛА через Фастовский район в направлении Житомирской области.

1 БпЛА на севере Киева/Оболонь.

1 БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей с Севера.

В 20:13 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские дроны двигаются на столицу с севера, а один из них – уже над Оболонью. Поэтому может работать ПВО.

Ранее эксперт предположил, почему Россия приостановила массированные ракетные атаки.

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