В Киеве и области объявлена воздушная тревога: что летит на столицу

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером 16 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области.
"Киев — вражеский БпЛА с севера в направлении города. Возможна работа ПВО", — предупредили в Воздушных силах.
Начальник КМВА Сергей Попко также предупредил киевлян об угрозе беспилотников и призвал направляться к укрытиям.
Кроме того, об угрозе российских беспилотников воздушные силы предупреждали жителей Киевской области. По информации мониторинговых каналов, известно о движении трех неустановленных дронов:
- 1 БпЛА через Фастовский район в направлении Житомирской области.
- 1 БпЛА на севере Киева/Оболонь.
- 1 БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей с Севера.
В 20:13 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские дроны двигаются на столицу с севера, а один из них – уже над Оболонью. Поэтому может работать ПВО.
Ранее эксперт предположил, почему Россия приостановила массированные ракетные атаки.
Читайте также:
- Удары РФ по Украине: в СНБО сказали, что задумал враг
- РФ накапливает крылатые ракеты: когда оккупанты могут снова ударить по инфраструктуре
- Путин стремится открыть северный фронт: эксперт об угрозах от Беларуси и Миг-31К рядом с Киевом