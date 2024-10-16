В Киеве мужчина с тычковым ножом напал на прохожего, который выгуливал собаку: что говорит полиция (фото)

59-летний пострадавший с ранением грудной клетки и резаными ранами живота госпитализирован в больницу, к счастью, он жив.

В Киеве мужчина посреди улицы тяжело ранил гулявшего с собакой незнакомца.

Об этом сообщила полиция Киева и рассказала подробности инцидента.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врача скорой о том, что на улице Радунской лежит мужчина с множественными колото-резаными ранениями. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехали экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и работники криминальной полиции территориального подразделения", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что нетрезвый прохожий подошел к гулявшему с собакой мужчине. Между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник достал из кармана тычковый нож и нанес несколько ударов в грудь и живот мужчине. Его действия прекратил случайный свидетель, после чего нападавший сразу скрылся с места происшествия.

"59-летний пострадавший с ранением грудной клетки и резаными ранами живота госпитализирован в больницу, а оперативники в течение часа по описанию разыскали и задержали 38-летнего злоумышленника", – рассказали в полиции.

Между мужчинами возник внезапный конфликт / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Тычковый нож, изъятый у пьяного нападающего / Фото: Полиция Киева/Facebook

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в киевском кафе произошла стрельба из-за женщин.

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