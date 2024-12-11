Масштабний прорив трубопроводу в Києві: вода залила дороги

11 грудня, у Шевченківському районі міста Києва стався прорив водопровідної мережі. Аварійна бригада "Київводоканалу" вже приступила до локалізації.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Станом на 9:30 обмежень руху на проїжджій частині немає", – йдеться в повідомленні.

Прорив трубопроводу у Києві

У КМДА додали, що терміни ліквідації пошкодження та іншу додаткову інформацію незабаром повідомлять.

Нагадаємо, нетверезому водію, який скоїв наїзд на жінку-пішохода у Києві на Дніпровській набережній та втік з місця ДТП, повідомлено про підозру.

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