У Києві п'яному водію, який збив на смерть жінку-пішохода та втік з місця ДТП, повідомлено про підозру: деталі, фото

Драгер показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові водія у 7,5 раза — 1,15 проміле.

Нетверезому водію, який скоїв наїзд на жінку-пішохода у Києві на Дніпровській набережній та втік з місця ДТП, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"ДТП сталася 7 грудня 2024 року приблизно о 07 годині 40 хвилині на вул. Дніпровська набережна у Києві. Встановлено, що 24-річний водій автомобіля Toyota Camry рухався з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора", — йдеться у повідомленні.

Після наїзду на пішохода водій кинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий правоохоронцями.

В результаті ДТП 52-річна жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці.

Смертельна ДТП у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Крім того, водій Toyota Camry скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, водій та пасажирка якого не постраждали.

Смертельна ДТП у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Прилад Драгер зафіксував у 24-річного кермувальника автомобіля Toyota Camry 1,15 проміле алкоголю, це у 7,5 раза вище норми.

Винуватець смертельної ДТП у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Наразі водієві повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася моторошна ДТП.

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