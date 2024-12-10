Ексрозвіднику Червінському подовжили запобіжний захід у справі про хабар службовій особі: що відомо

В липні 2024 року суд відправив полковника під домашній арешт.

Печерський районний суд Києва призначив цілодобовий домашній арешт до 5 лютого 2025 року ексрозвіднику Роману Червінському, подовживши йому запобіжний захід у справі про хабар службовій особі.

Про це повідомив кореспондент "Суспільного" з зали суду.

Йдеться про справу щодо ймовірного хабарництва.

Суддя задовольнив клопотання прокурора щодо продовження терміну домашнього арешту.

Водночас суд зобов'язав обвинуваченого обов'язково з'являтися до зали суду за вимогою. За словами адвокатів, цього не було у вимогах прокурора. Захист вимагатиме в суду роз'яснення цього пункту.

Також суд відхилив клопотання захисту у взятті на поруки.

Справа про хабарництво розвідника Романа Червінського: що відомо

Як уже повідомлялося, ексрозвідника Червінського (він один з організаторів операції з затримання російських бойовиків ПВК "Вагнер") звинувачують у хабарництві. Йдеться про справу 2020 року, що базується на "відеофакті", який ширився Мережею. Захист Червінського заявляє, що запис було зроблено незаконно. Ба більше, відео змонтовано з метою сфальсифікувати реальні події та спотворити зміст.

Водночас сам Червінський та його адвокати не заперечують, що на відео він, але стверджують, що той потрапив на камеру випадково. Він опинився в тому місті тому, що приходив у своїх справах і його попросили щось пояснити.

За версією захисту, відео зробив провокатор, який ініціював цю розмову, а потім віддав запис до СБУ. Адвокати наполягають, що справу підняли зараз через політичне переслідування Червінського.

Роман Червінський справу проти себе називає політичним замовленням. Вважає це помстою через оприлюднення 2021 року інформації про зраду на рівні Офісу президента та зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

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