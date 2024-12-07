Зґвалтування жінки у підземному переході: в Києві судитимуть 37–річного безробітного

У Києві чоловіка судитимуть за зґвалтування жінки у підземному переході.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного мешканця столиці, який вчинив розбійний напад на жінку в переході та зґвалтував її (ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 152 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Подія сталася у вересні цього року. Як повідомлялось раніше, 37–річний безробітний мешканець Києва побачив, як молода жінка спустилась у підземний перехід по вул. Наддніпрянське шосе та пішов за нею. Попри те, що все відбувалось близько 17 години вечора, людей навколо не було, оскільки це місце розташоване недалеко від промзони, тож перехожих там зазвичай небагато. Чоловік приставив до шиї 23-річної жінки лезо канцелярського ножа, змусивши віддати йому 4 тисячі гривень.

Далі зловмисник, знову погрожуючи лезом ножа, зґвалтував жінку.

Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за аналогічні злочини.

Ґвалтівнику загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити 17-річну дівчину.

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