У Києві сталися сутички на місці проведення заходу активістів ЛГБТ: відео

Дії порушників кваліфіковані як хуліганство, за вказаним фактом триває досудове розслідування.

У громадській організації “КиївПрайд” повідомили про напад невідомих людей на місце, де вони збиралися провести лекторій.

Про це йдеться у дописі організації в соцмережах, яке супроводжує відео.

За словами ЛГБТ-активістів, невідомі люди нападали також на правоохоронців, які оточили місце проведення заходу, намагалися прорвати обмежувальний кордон і кидали димові гранати.

На опублікованих кадрах видно людей у поліцейській формі та групу невідомих, деякі з них тримали прапори.

У Києві сталися сутички на місці проведення заходу активістів ЛГБТ

“Всі, хто під час нападу опинились на місці проведення події, наразі евакуйовані”, - йдеться у повідомленні.

Команда “КиївПрайду” назвала дії нападників не тільки протиправними, але й антиукраїнськими, та готує з цього приводу відповідну заяву.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва підтвердили сутички на вулиці Івана Франка у столиці. Дії порушників кваліфіковані як хуліганство, за вказаним фактом триває досудове розслідування.

“Сьогодні у Шевченківському районі столиці відбувся захід громадської організації, на який також прийшла протилежно налаштована молодь. Надалі останні вчинили штовханину із працівниками поліції, які забезпечували охорону публічного порядку”, - йдеться у повідомленні.

У поліції також повідомили про затримання дев’ятьох найбільш активних учасників сутичок, серед яких троє неповнолітніх. Стосовно них складено адміністративні протоколи за вчинення дрібного хуліганства та злісну непокору законній вимозі поліцейського. З батьками неповнолітніх працівники поліції провели роз’яснювальну роботу.

За фактом вказаної події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в громадській організації Kyiv Pride вирішили змінити дати проведення фестивалю "Квір-пропаганда Фест", який мав відбутися у День пам'яті жертв Голодомору.

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