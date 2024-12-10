У Києві зняли головний прапор країни: у чому причина

У Києві головний прапор України зняли з флагштока біля монумента Родини-матері.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на

У КМДА пояснили, що прапор був пошкоджений сильним вітром і планують замінити його до завтра.

Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Прапор інколи приспускають через погіршення погодних умов або для технічних робіт.

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