Масштабный прорыв трубопровода в Киеве: вода залила дороги

11 декабря, в Шевченковском районе города Киева произошел прорыв водопроводной сети.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"По состоянию на 9.30 ограничений движения на проезжей части нет", — говорится в сообщении.

Прорыв трубопровода в Киеве

В КГГА добавили, что сроки ликвидации повреждения и другую дополнительную информацию вскоре сообщат.

Напомним, нетрезвому водителю, совершившему наезд на женщину-пешехода в Киеве на Днепровской набережной и скрывшемуся с места ДТП, сообщено о подозрении.

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