У Києві троє жінок обкрадали квартири літніх людей: до якої хитрості вони вдавалися

Фігуранти приїхали до столиці з Сумської області та займалися крадіжками з осель літніх людей.

У Києві троє жінок та їхній спільник-водій обкрадали квартири літніх людей під виглядом працівників газової служби.

Про це повідомила поліція Києва.

"Четверо фігурантів – троє жінок та їх спільник-водій, вони заходили до осель пенсіонерів та під приводом перевірки газових лічильників викрадали з квартир потерпілих усі їхні заощадження. Від дій зловмисників постраждало щонайменше троє літніх мешканців столиці", – йдеться у повідомленні.

Шахраї обкрадали квартири літніх киян під виглядом працівників газової служби / Фото: Поліція Києва / Facebook

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Затримали членів злочинної групи співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного Главку поліції. Зловмисники – троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їх спільник – 50-річний чоловік. Фігуранти приїхали до столиці з Сумської області та займалися крадіжками з осель літніх людей.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус, зловмисники діяли за заздалегідь спланованим сценарієм.

"Вони заздалегідь обирали жертву серед одиноких пенсіонерів. Переконувались, що людина в помешканні знаходиться сама, заходили до оселі, представляючись працівницями газової служби. Двоє фігурантів відвертали увагу господаря, а їхня спільниця тим часом швидко обшукувала кімнати та викрадала заощадження потерпілих. Після чого вони швидко поверталися до своєї автівки, де їх чекав спільник-водій, який контролював обстановку ззовні будинку", – розповів Леус.

Двоє фігурантів відвертали увагу господаря, а їхня спільниця швидко обшукувала кімнати та викрадала заощадження потерпілих / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліцейські затримали зловмисників одразу після вчинення ними останнього злочину – вони викрали 37 тисяч гривень у 83-річної пенсіонерки. Наразі слідчі вже довели причетність фігурантів до ще двох злочинів, скоєних аналогічним шляхом. Тоді ділки винесли з квартир 75-ти та 85-річних пенсіонерів 34 500 гривень.

Від дій зловмисників постраждало щонайменше троє літніх киян / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують перевіряти затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.

Нагадаємо, у Києві шахрай ошукав 73-річну жінку за схемою "Ваш родич у біді".

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