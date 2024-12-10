Померла в лікарні: на Київщині чоловік дав дружині гранату, що була приведена у бойове положення

У Броварах повідомлено про підозру 47-річному чоловікові, який під час конфлікту вчинив умисне вбивство жінки, підірвавши бойову гранату.

На Київщині чоловік під час конфлікту дав дружині гранату, що була приведена в бойове положення, внаслідок чого стався вибух. Від отриманих травм 52-річна жінка померла в лікарні.

Трагедія сталася у Броварах, передає Київська обласна прокуратура.

Після вчиненого підозрюваний втік з місця події.

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"За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури 47-річному раніше судимому місцевому мешканцеві за фактом незаконного придбання та зберігання вибухового пристрою, а також умисного вбивства повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що чоловік під час конфлікту зі своєю цивільною дружиною передав їй гранату, що була приведена у бойове положення.

Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка. Його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області чоловік напідпитку кинув бойову гранату в підлітків.

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