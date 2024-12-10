Померла в лікарні: на Київщині чоловік дав дружині гранату, що була приведена у бойове положення

У Броварах повідомлено про підозру 47-річному чоловікові, який під час конфлікту вчинив умисне вбивство жінки, підірвавши бойову гранату.
На Київщині чоловік під час конфлікту дав дружині гранату, що була приведена в бойове положення, внаслідок чого стався вибух. Від отриманих травм 52-річна жінка померла в лікарні.
Трагедія сталася у Броварах, передає Київська обласна прокуратура.
Після вчиненого підозрюваний втік з місця події.
"За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури 47-річному раніше судимому місцевому мешканцеві за фактом незаконного придбання та зберігання вибухового пристрою, а також умисного вбивства повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що чоловік під час конфлікту зі своєю цивільною дружиною передав їй гранату, що була приведена у бойове положення.
Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка. Його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що в Черкаській області чоловік напідпитку кинув бойову гранату в підлітків.
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