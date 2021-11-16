У столиці введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку та затримання стрільця.
У Києві сталася стрілянина: поранено чоловіка.
Інцидент стався 16 листопада біля Києво-Святошинського суду.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
У столиці введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку та затримання стрільця.
"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала швидка, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника", - повідомили у поліції.
Наразі потерпілому надають медичну допомогу.
"Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції", - йдеться у повідомленні.
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