У столиці введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку та затримання стрільця.

У Києві сталася стрілянина: поранено чоловіка.

Інцидент стався 16 листопада біля Києво-Святошинського суду.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У столиці введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку та затримання стрільця.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала швидка, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника", - повідомили у поліції.

Наразі потерпілому надають медичну допомогу.

"Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції", - йдеться у повідомленні.

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